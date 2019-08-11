Число убийств выросло в Алтайском крае за первую половину 2019 года

В первом полугодии 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано 18766 преступлений, что на 3,3 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает региональный СК.

Число особо тяжких преступлений сократилось с 800 до 760, однако число просто тяжких преступлений увеличилось с 2654 до 3229. За полгода зарегистрировано 95 убийств (за этот же срок в 2018 году — 79), остаются нераскрытыми восемь.

Также увеличилось число убийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — с 54 до 72, из корыстных побуждений — с трех до шести, убийств двух и более лиц — с двух до пяти. А вот количество убийств несовершеннолетних снизилось с четырех до двух. Наибольшее число убийств зарегистрировано на территории Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Зарегистрировано 42 преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", 38 изнасилований (все из них раскрыты) и 43 преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В первом полугодии поступило 8215 сообщений о преступлениях, возбуждено 1 188 уголовных дел.

В розыск объявлено 2225 граждан, из них местонахождение 22 лиц не установлено. Также было объявлено в розыск 545 несовершеннолетних, местонахождение всех установлено.

Число возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в первом полугодии 2019 года составило 132, в суд направлено 77.

В первом полугодии 2019 года следственными подразделениями следственного управления возбуждено 157 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних и 84 уголовных дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. В первом случае, речь в основном идет о преступлениях против половой неприкосновенности. Сами же несовершеннолетние в основном занимаются кражами и наркотиками.

Также за первое полугодие расследовано 57 преступлений прошлых лет.