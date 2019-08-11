Число убийств выросло в Алтайском крае за первую половину 2019 года

В первом полугодии 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано 18766 преступлений, что на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает региональный СК.
Число особо тяжких преступлений сократилось с 800 до 760, однако число просто тяжких преступлений увеличилось с 2654 до 3229. За полгода зарегистрировано 95 убийств (за этот же срок в 2018 году – 79), остаются нераскрытыми восемь.
Также увеличилось число убийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – с 54 до 72, из корыстных побуждений – с трех до шести, убийств двух и более лиц – с двух до пяти. А вот количество убийств несовершеннолетних снизилось с четырех до двух. Наибольшее число убийств зарегистрировано на территории Барнаула, Бийска и Рубцовска.
Зарегистрировано 42 преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", 38 изнасилований (все из них раскрыты) и 43 преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера".
В первом полугодии поступило 8215 сообщений о преступлениях, возбуждено 1188 уголовных дел.
В розыск объявлено 2225 граждан, из них местонахождение 22 лиц не установлено. Также было объявлено в розыск 545 несовершеннолетних, местонахождение всех установлено.
Число возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в первом полугодии 2019 года составило 132, в суд направлено 77.
В первом полугодии 2019 года следственными подразделениями следственного управления возбуждено 157 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних и 84 уголовных дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. В первом случае речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности. Сами же несовершеннолетние в основном занимаются кражами и наркотиками.
Также за первое полугодие расследовано 57 преступлений прошлых лет.
Комментарии
Бухло зло
Запретите уже алкашку, скока народу выживет.
Да не выживут. Это образ жизни. Есть бухло,
есть кореша, есть давалки, большего не надо. Они и так сейчас не из обычного магазина алкашку пьют. Она по цене сильно кусается.
Воттки стали больше пить от безысходности...