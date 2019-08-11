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Бийский блогер снимает видео о состоянии памятников архитектуры

, ИА "Амител"
Блогер рассказывает своим подписчикам, в каком состоянии находятся городские памятники архитектуры
Андрей Фирсов был холостяком и любил поесть / Фото: кадр из видео

Андрей Фирсов был холостяком и любил поесть / Фото: кадр из видео

Бийский видеоблогер Геннадий Печенькин решил спасать от разрушения историю своего города, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Геннадий на своем YouTube-канале "В гостях у печеньки" рассказывает своим подписчикам, в каком состоянии находятся городские памятники архитектуры. Ролик о заброшенном Фирсовском пассаже был одним из первых.

"Посыл роликов Геннадия Печенькина — исторические усадьбы Бийска должны быть спасены от забвения и разрушения. За судьбу пассажа Андрея Фирсова блогер переживает особенно. Четыре года назад архитектурный памятник из городской собственности передали в частные руки", — рассказывают "Вести-Алтай".

В его обзоры попали еще и здание когда-то крупнейшего в городе торговца Александра Второва, и особняк купца Василия Кричевцева

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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