Бийский блогер записывает видео о состоянии памятников архитектуры

Бийский видеоблогер Геннадий Печенькин решил спасать от разрушения историю своего города, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
Геннадий на своем YouTube-канале "В гостях у печеньки" рассказывает своим подписчикам, в каком состоянии находятся городские памятники архитектуры. Ролик о заброшенном Фирсовском пассаже был одним из первых.
"Посыл роликов Геннадия Печенькина в том, что исторические усадьбы Бийска должны быть спасены от забвения и разрушения. За судьбу пассажа Андрея Фирсова блогер переживает особенно. Четыре года назад архитектурный памятник из городской собственности передали в частные руки", – рассказывают "Вести-Алтай".
В его обзоры попало еще и здание когда-то крупнейшего в городе торговца Александра Второва, а также особняк купца Василия Кричевцева.
Комментарии
СКР дело то шьет уже на него не?
11.08.2019 18:08 Можно и даже нужно обратить внимание на этого блогера!!! И если вдруг сейчас не получится найти экстремизма, даже если сильно постараться и задействовать целый отдел, самых проверенных студенток и экспертов-филологов, то лет через пять там уже точно будет за что зацепиться.
Синий как баклажан . Нет в нем правды .