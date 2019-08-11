Бийский блогер записывает видео о состоянии памятников архитектуры

Бийский видеоблогер Геннадий Печенькин решил спасать от разрушения историю своего города, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Геннадий на своем YouTube-канале "В гостях у печеньки" рассказывает своим подписчикам, в каком состоянии находятся городские памятники архитектуры. Ролик о заброшенном Фирсовском пассаже был одним из первых.

"Посыл роликов Геннадия Печенькина в том, что исторические усадьбы Бийска должны быть спасены от забвения и разрушения. За судьбу пассажа Андрея Фирсова блогер переживает особенно. Четыре года назад архитектурный памятник из городской собственности передали в частные руки", – рассказывают "Вести-Алтай".

В его обзоры попало еще и здание когда-то крупнейшего в городе торговца Александра Второва, а также особняк купца Василия Кричевцева.