Минздрав рассказал, какие смертельные болезни вызваны сидячим образом жизни

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай заявил в своем Facebook, что во многих случаях ишемической болезни сердца виноват сидячий образ жизни.

"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности", – рассказал Салагай.

По его словам, умеренные физические нагрузки значительно сокращают риск гипертонии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии, депрессии. При этом нет необходимости заниматься спортом, важно лишь вести более-менее активный образ жизни.

"Главное помнить, что физическая активность необходима, но она должна быть рациональной и ни в коем случае не травматичной", – подчеркнул Салагай.

Для детей и молодых людей до 17 лет он рекомендовал минимум 60 минут умеренной или интенсивной физической активности ежедневно. Большая часть ежедневной физической активности должна быть аэробной.

Если говорить о людях от 18 до 64 лет, то в этом возрасте рекомендуется минимум 150 минут умеренной аэробной физической активности или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю. Также возможна эквивалентная комбинация умеренной и интенсивной физической нагрузки.

Для людей старше 65 лет нужна более умеренная физическая нагрузка, она может сочетаться с каким-то приятным времяпрепровождением. Например, прогулка пешком или на велосипеде, работа по дому, игры, запланированные упражнения в контексте ежедневных тренировок или каких-то активностей вместе с семьей. Рекомендуется минимум 150 минут аэробной умеренной физической активности в неделю или минимум 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

Пожилым людям, у которых существуют проблемы с подвижностью, необходимо стараться не менее трех раз в неделю уделять тем физическим упражнениям, которые могли бы улучшить равновесие и предупредить падения. Два дня в неделю и более рекомендуется проводить упражнения, направленные на укрепление мышц.

Ранее Салагай рассказал, что россиян к здоровому образу жизни будут мотивировать из Минздрава. Одной из важнейших задач нацпроекта в сфере здравоохранения является увеличение продолжительности здоровой жизни россиян, а также мотивация к соблюдению здорового образа жизни, напомнил замминистра.