Фото: Avito.ru

В Индустриальном районе Барнаула продают коттедж с двумя бассейнами и комплексом отдыха. Как сказано на сайте Avito.ru, в дома два этажа, его площадь – 400 квадратных метров.

Планировка включает несколько спальных комнат, санузлов, кухню-столовую, гостиную, хозяйственно-бытовые помещения. Также в коттедже есть комната для бильярда, веранда для принятия гостей и зимний бассейн. Второй бассейн – летний – построен на территории дома. На участке также предусмотрены гараж на два автомобиля, баня.

"Коттедж добротный, в очень удобном месте. Нет ощущения оторванности от города. Все выполнено из дорогих и качественных материалов", – сказано в объявлении.

Коттедж продается за 23,5 млн рублей.