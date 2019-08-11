Жителей Ачинска предупредили о "плановых взрывах" в течение четырех дней

Жителей Ачинска предупредили, что с 13 августа в течение четырех дней будут проходить промышленные взрывы на территории рудника, расположенного рядом с городом, сообщает администрация города.

"13, 14, 15 и 16 августа с 12:00 до 13:00 на территории Мазульского известнякового рудника АГК будут проводиться плановые взрывные работы", – рассказали в мэрии.

Местные власти подчеркнули, что подобные подрывы считаются плановыми и никакой угрозы не представляют, однако в связи с последними событиями на военном складе было принято решение предупредить население об очередных работах на руднике.

"Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться", – говорят в администрации.

Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП (на такое расстояние разлетались осколки), были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. В результате один человек погиб и еще 13 получили ранения.

Новые взрывы произошли в воинской части под Ачинском 9 августа, пострадали 16 человек. Осколки от снарядов, разлетавшиеся на километры, посекли проезжающие мимо автомобили. Люди в панике покидали свои дома и записывали видео.