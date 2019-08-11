Васильева: около 100 специальностей исчезнут из перечня профессий с 2020 года

Минпросвещения планирует с 2020 года исключить из перечня профессий около 100 специальностей, поскольку подготовка по ним в колледжах и техникумах прекратится, рассказала глава ведомства Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

"С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования", – отметила Васильева.

Она подчеркнула, что речь идет о специальностях, на которые "за прошедшие пять лет никто или почти никто не поступал".

Некоторые профессии, по словам Васильевой, устарели или изменились настолько, что их можно получить с помощью ускоренного курса. Например, это вышивальщицы, ткачи, изготовители эмалированной посуды и не только.

С другой стороны, как отметила министр, есть и перспективные направления для новых профессий. Это "мехатроника и мобильная робототехника", "графический дизайн", "обслуживание роботизированного производства" и другие.

Ранее депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян могут потерять работу в ближайшем будущем.