Медведев показал, как живет его пятнистый щенок алабая

Видео со щенком алабая появилось на официальной странице премьер-министра России Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте".

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", – написал Медведев.

На видео показано, как щенок гуляет с Медведевым по двору резиденции премьера, ходит по внутренним залам, а также спускается и поднимается по лестницам.

Пятнистого алабая Медведеву подарил президент Туркменистана во время встречи глав правительств СНГ, прошедшей в конце мая в столице этого государства.

Отмечается, что Бердымухамедов лично забрал Медведева из гостиницы, причем приехал он за рулем раритетного ГАЗ-21 изумрудного цвета с белой крышей. После небольшой автомобильной прогулки по Ашхабаду они направились в резиденцию, где Медведева ждал еще один сюрприз.