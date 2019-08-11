Летний фестиваль алтайских музыкантов "Парк Рок 2019" прошел в Барнауле

Участниками мероприятия стали алтайские рок-группы / Фото и видео: vk.com/barneos22

Ежегодный летний фестиваль "Парк Рок 2019" прошел в Барнауле в воскресенье, 11 августа, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"На день Парк спорта стал большой рок-сценой. Алтайские музыканты собрались на ежегодный летний фестиваль. На открытой площадке звучала музыка всех поколений в исполнении живых групп", – сообщается в паблике.

Летний фестиваль состоялся при поддержке НАШЕ Радио Барнаул. Начиная с 14 часов рок-команды исполняли как легендарные мировые и российские хиты, так и свои авторские песни.

Участниками мероприятия стали: "SkaйФ", "Noль три", TMB, "Зигзаги", EQ, Blak Rose, Zepp Love, Code5150, Boomerang, Paramaribo, "Провинция".

Фестиваль прошел в третий раз. Его основная цель — развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи. Мероприятие было поддержано грантом губернатора региона в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.