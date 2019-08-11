Водитель замглавы Хакасии выкинул начальника из авто, а другие отказались его возить

История о том, как водитель служебного автомобиля выкинул на дороге заместителя губернатора Хакасии, обрастает новыми подробностями, пишет портал "АИС".

Агентство отмечает, что высокомерие чиновника оказалось его якобы обычным поведением, а не одноразовой акцией по настроению. История началась с того, что и.о. замгубернатора отправился по делам в Орджоникидзевский район — в райцентр Копьево и поселок Приисковый.

Во время поездки чиновник сделал перерыв на обед и его водитель, который также решил перекусить, подсел к начальнику. Такое соседство оказалось возмутительным для высокопоставленного человека и он начал высказывать водителю свое недовольство тому, что обслуживающий его работник посмел сесть рядом, отмечает издание.

Нотации продолжились после обеда, когда автомобиль поехал в Абакан . Закончилось это тем, что шофер не выдержал и "вышвырнул" начальника из автомобиля, а сам уехал, оставив того стоять посреди степи где-то под Саралой (примерно 280-290 километров от столицы региона). В итоге до Абакана замглавы добирался самостоятельно.

Некоторые детали этой истории рассказал в своем Facebook бывший руководитель администрации главы Хакасии. По его словам, ему позвонили знакомые и сообщили, что история не выдумка и у нее есть целых три части, а не одна:

"Часть первая. Замгубера поехал в Орджо. Там работали, общались, и, как обычно, гостей покормили. Водителя посадили за один стол с замом. Сели в машину, поехали. Зам разулся, вытянул натруженные ножки между передними сидениями, начал воспитывать водителя. Прозвучали слова "быдло", "я вас научу" и что-то еще в таком роде. Водитель выкинул зама из машины и уехал. В гараже отдал ключи и сказал, что работать с замом не станет.

Часть вторая. Заму дали другого водителя и они поехали в Кемерово. История с воспитанием повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных. На этот раз из машины зама не выкидывали, но за грудки взяли. В итоге — рулил помощник зама, а водитель отдал в гараже ключи и сказал, что работать с замом не станет.

Часть третья. В гараже собрание. Водители с замом работать не хотят. Вызвался работать парень, как мне сказали огромного роста детина. Пообещал научить зама с уважением относиться к водителям. Якобы прозвучала фраза "в тюрьму сяду, но научу". Начало работы — в понедельник. Боже, храни трудовые отношения во всей взаимоблагости их…".

Судя по всему, история и дальше получит свое продолжение — уже 12 августа, когда у чиновника появится новый водитель. Издание же напоминает, что в Сибири даже крепостного права никогда не было и потому помещики душе сибирской незнакомы.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил чиновников с владельцами средств повышенной опасности, поскольку они должны понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми. После он предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян и попросил руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели.

В конце прошлого года премьер Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить. Как минимум делать это необходимо из-за того, что сейчас любое действие попадает в интернет и становится достоянием гласности.