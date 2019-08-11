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Водитель замглавы Хакасии выкинул начальника из авто, а другие отказались его возить

, ИА "Амител"
Некоторые детали этой истории рассказал экс-руководитель администрации главы Хакасии
Шофер не выдержал и вышвырнул начальника из автомобиля / Фото: irecommend.ru

Шофер не выдержал и вышвырнул начальника из автомобиля / Фото: irecommend.ru

История о том, как водитель служебного автомобиля выкинул на дороге заместителя губернатора Хакасии, обрастает новыми подробностями, пишет портал "АИС".

Агентство отмечает, что высокомерие чиновника оказалось его якобы обычным поведением, а не одноразовой акцией по настроению. История началась с того, что и.о. замгубернатора отправился по делам в Орджоникидзевский район – в райцентр Копьево и поселок Приисковый.

Во время поездки чиновник сделал перерыв на обед и его водитель, который также решил перекусить, подсел к начальнику. Такое соседство оказалось возмутительным для высокопоставленного человека и он начал высказывать водителю свое недовольство тем, что обслуживающий его работник посмел сесть рядом, отмечает издание.

Нотации продолжились и после обеда, во время поездки в Абакан. Закончилось это тем, что шофер не выдержал и "вышвырнул" начальника из автомобиля, а сам уехал, оставив того стоять посреди степи где-то под Саралой (примерно 280-290 километров от столицы региона). В итоге до Абакана замглавы добирался самостоятельно.

Некоторые детали этой истории рассказал в своем Facebook бывший руководитель администрации главы Хакасии. По его словам, ему позвонили знакомые и сообщили, что история не выдумана и у нее есть целых три части, а не одна:

"Часть первая. Замгубера поехал в Орджо. Там работали, общались, и, как обычно, гостей покормили. Водителя посадили за один стол с замом. Сели в машину, поехали. Зам разулся, вытянул натруженные ножки между передними сиденьями, начал воспитывать водителя. Прозвучали слова "быдло", "я вас научу" и что-то еще в таком роде. Водитель выкинул зама из машины и уехал. В гараже отдал ключи и сказал, что работать с замом не станет.

Часть вторая. Заму дали другого водителя и они поехали в Кемерово. История с воспитанием повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных. На этот раз из машины зама не выкидывали, но за грудки взяли. В итоге – рулил помощник зама, а водитель отдал в гараже ключи и сказал, что работать с замом не станет.

Часть третья. В гараже собрание. Водители с замом работать не хотят. Вызвался работать парень, как мне сказали, огромного роста детина. Пообещал научить зама с уважением относиться к водителям. Якобы прозвучала фраза "в тюрьму сяду, но научу". Начало работы – в понедельник. Боже, храни трудовые отношения во всей взаимоблагости их…".

Судя по всему, история и дальше получит свое продолжение – уже 12 августа, когда у чиновника появится новый водитель. Издание же напоминает, что в Сибири даже крепостного права никогда не было и потому помещики душе сибирской незнакомы.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил чиновников с владельцами средств повышенной опасности, поскольку они должны понимать, что на их плечах особая ответственность перед людьми. После он предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян и попросил руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели.

В конце прошлого года премьер Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить. Как минимум делать это необходимо из-за того, что сейчас любое действие попадает в интернет и становится достоянием гласности.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.08.2019 08:10
1

Такую власть в места не столь отдаленные необходимо определять.

0  1
12.08.2019 08:15
- гость -

Что-то сильно смахивает на байку. Ну могу допустить,что люди не хотят работать с хамом, но "вышвырнуть" его из автомобиля, соответственно с применением насилия, тут уголовкой пахнет. Ну и хам-то он, может быть, и хам, но водиле найти себе другого клиента будет сложновато. Как бы там ни было, но если ты идёшь работать персональным водителем, то должен отдавать себе отчёт, что ты своего рода прислуга. а уж никак не равноправный работник.

0  1
12.08.2019 08:26
- гость -

Ещё один господин нашёлся?! Всё от человека зависит. Насилие?! Ну и какая статья? Тут даже на "Побои" не тянет, только душевная обида. За неё не судят, это уже личное. Он водителем устроился, а не нюхальщиком носок без туфлей. Моё мнение, всё верно сделали ребята. Пусть сам теперь рулит и запаску ставит на трассе в пиджачке и белой рубашке.

0  1
12.08.2019 08:28
- гость -

Как бы там ни было, но если ты идёшь работать персональным водителем, то должен отдавать себе отчёт, что ты своего рода прислуга. а уж никак не равноправный работник.

кем работаешь?

0  1
12.08.2019 09:13
- гость -

Прислуга!? Чиновье живёт на честно ЗАРАБОТАННЫЕ деньги граждан страны. Это они слуги народные, мы им поатим. Их обязанности - заботится и помогать людям, а не цирлы свои топорщить.

0  1
12.08.2019 09:22
- гость -


кем работаешь?

Прислугой

0  1
12.08.2019 10:10
- гость -

12.08.2019 08:15
- гость -
Бред не пишите. Государственная контора, даже не частная. Какая прислуга? Есть должностные обязанности, на этом все. Или вы всерьез считаете, что есть работа, где в перечень таких обязанностей входит выслушивание оскорблений? А может, есть такие, где и побои надо терпеть?

0  1
12.08.2019 10:13
- гость -

если ты идёшь работать персональным водителем, то должен отдавать себе отчёт, что ты своего рода прислуга. а уж никак не равноправный работник.

боюсь представить как ты себя с уборщицами ведешь...

0  1
12.08.2019 10:57
Гость

Что значит он устроился «персональным водителем»? У чиновников на общих основаниях есть водители, которые не из их кармана получают зарплату и он тут не барин.

0  1
12.08.2019 11:12
- гость -

Надо было барину усталые ножки языком облизать! Ведь он все о народе думает, как это быдло воспитывать...

0  1
12.08.2019 15:20
Юго-Западная Сибирь

МОЛОДЦЫ СИБИРЯКИ!!! Этого рязанского потомка быдлохолопов надо гнать на историческую родину в конюшню. Пусть вспомнит как секли его предков. А у коренных сибиряков холопской крови нет!

0  1
12.08.2019 17:54
Инга

История придумана ЕдРоссами ....в Хакасии губер коммунист , думаю и зам тоже !!!!

0  1
12.08.2019 18:34
Иван

таких выродков-чинуш нужно избивать ногами и подручными средствами, пока они, ползая в собственной моче и соплях не будут умолять их убить скорее. чиновничья плесень зачастую забывает, что они слуги народа, а не народ их. мразь нужно учить исключительно силовым воздействием, только так до них дойдёт, а если не дойдёт, процедуры повторить, можно неоднократно.

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