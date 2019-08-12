Парк "Изумрудный" в Барнауле не отдадут под застройку не только жилья, но и коммерческой недвижимости. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал порталу Amic.ru во время интервью с краевыми СМИ в четверг, 8 августа.

"Лично моя позиция и позиция администрации: чтобы парк остался парком с достаточным объемом сопутствующих услуг: вода, мороженое, минимальные постройки. Много что можно было испортить, к сожалению, уже испорчено, но достаточно потенциала, для того чтобы рекреационное место сохранить (…). Надо навести там порядок. Деревья больные? Значит надо их убрать, насадить новые. Дороговато, но мы сделаем это за несколько лет", – сказал губернатор.

Он напомнил, что "Изумрудный" (как и "Юбилейный") находится в краевой собственности. Но, по сути, парк бесхозный.

Виктор Томенко высказался против проекта, который предполагает коммерциализацию "Изумрудного".

"Есть концепция строительства там коммерческих объектов, чтобы он сам на себя зарабатывал. Она мне совсем не нравится. Парк должен остаться парком, и ничего он не должен зарабатывать", – добавил глава региона.

Томенко сообщил, что для управления объектом будет создано специальное учреждение. Вопрос финансирования власти намерены обсудить с краевыми депутатами.

Напомним, правительству края предложили три варианта благоустройства парка. Первый – от архитектора Петра Анисифорова по заказу администрации города. Согласно этому варианту, в парке предполагались минимальные работы: просто высадка деревьев. Второй вариант – от экс-арендатора площадки, бизнесмена Павла Тулина. Он-то и включал строительство нескольких коммерческих объектов: фитнес-центр и спортивный комплекс, кафе, а также лекторий, планетарий, коворкинг для молодых предпринимателей, летний кинотеатр. И третий вариант – общественный. По нему в парке не должно быть объектов капитального строительства, но много предложений по расширению функционала парка: велодорожка, скейтпарк, место для выгула собак и так далее.

Виктор Томенко напрямую не сказал, какой именно проект полностью поддержит власть, но явно не второй, коммерческий.

Окончательное решение власти пока не приняли, но это скоро произойдет.