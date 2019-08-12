Теплая погода прогнозируются в Алтайском крае в понедельник, 12 августа, сообщает региональный Гидрометцентр.

Без осадков. Сохранится ветер, местами его порывы будут достигать до 14 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +25°C до +30°С.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +25°C до +27°C. Солнечно. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 9 м/с.

Напомним, в Алтайском крае 12 августа действует штормовое предупреждение из-за высокого риска природных пожаров.