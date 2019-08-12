Мэрия проинформировала о готовящемся двухнедельном перекрытии улицы Мамонтова в Барнауле.
Ограничение движения транспорта будет распространяться на участок между зданием № 299 и улицей Фомина.
Мера принята в связи с ремонтом дороги по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы уже стартовали, но ограничение движения введут с 14 по 27 августа.
Из-за этого изменится схема движения транзитного транспорта. Он будет объезжать закрытый участок следующим образом: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев.
Жителям близлежащих домов можно будет подъезжать ближе к жилью через улицы Фомина и Правый Берег.
Комментарии
Да неужели!
ул. Правый Берег Пруда....
Её же делали уже, разбили. Ещё одна попытка....
Если мэрия принимает пожелания, я бы передал свое.
Этот участок надо не только ремонтировать, но и расширить.
В случае, например, ДТП, разъехаться будет очень сложно - дорожное полотно узкое.
А Мамонтова, улица с интенсивным движением.
Расширение можно сделать с правой стороны, если смотреть в сторону старого базара. И не пожалейте денег хотя бы на небольшой заборчик из профлиста с левой стороны. Людей жалко. Их дома постоянно заливает вода из луж, вылетающая из под колес машин.
Место проклятое! Надо позвать батюшку или шамана, дорожники уже пробовали - не помогает...
Нужно расселить одну сторону (как минимум) Мамонтова, и сделать 4-х полосную дорогу!!!!
Все будут по Правому Берегу Пруда объезжать
При том качестве "ремонта" её можно хоть каждый год делать.