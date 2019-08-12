Мэрия проинформировала о готовящемся двухнедельном перекрытии улицы Мамонтова в Барнауле.

Ограничение движения транспорта будет распространяться на участок между зданием № 299 и улицей Фомина.

Мера принята в связи с ремонтом дороги по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы уже стартовали, но ограничение движения введут с 14 по 27 августа.

Из-за этого изменится схема движения транзитного транспорта. Он будет объезжать закрытый участок следующим образом: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев.

Жителям близлежащих домов можно будет подъезжать ближе к жилью через улицы Фомина и Правый Берег.