Олег Газманов поделился видео с концерта в Горно-Алтайске

Известный российский певец Олег Газманов 11 августа дал концерт на гастрономическом фестивале в Горно-Алтайске.

В своем Instagram народный артист России выложил видеозапись с выступления, поблагодарив людей, которые пришли на его концерт. На ней видно, что публика не только слушала, но и активно подпевала.

"Прекрасная погода. Великолепная природа. У всех отличное настроение!" – написал Газманов.

В комментариях поклонники в ответ выразили благодарность за то, что их кумир приехал на Алтай.

"Спасибо за концерт! Мы в восторге! Специально ради вашего выступления приехали из Бийска. Зарядили эмоциями надолго! Будем ждать еще ваших концертов. Вы потрясающий артист", – написала одна из ценительниц творчества звезды 90-х годов.