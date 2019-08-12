Днем 10 августа текущего года 25-летняя девушка и шестилетний ребенок в Новосибирске ушли из дома, расположенного на улице Римского-Корсакова. С тех пор о их местонахождении ничего не известно.

Сибирячка невысокого роста (165 см), обычного телосложения, у нее темные волосы и светлые глаза. На момент исчезновения была одета в черную кофту, красную майку, синие джинсы и черные кроссовки.

Ребенок низкого роста (135 см), среднего телосложения, у него светлые волосы и карие глаза. На момент исчезновения был одет в черную ветровку, синие джинсы и сандалии.

Волонтеры поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск" просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших без вести, сообщить информацию по тел. 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или 02 (112).