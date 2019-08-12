25-летняя девушка и шестилетний ребенок пропали в Новосибирске. Они ушли из дома, расположенного на улице Римского-Корсакова. С 10 августа текущего года об их местонахождении ничего не известно.

Приметы сибирячки: рост 165 см. Одета в черную кофту, красную майку, синие джинсы и черные кроссовки.

Приметы мальчика: рост 135 см, карие глаза. Одет в черную ветровку, синие джинсы и сандалии.

Волонтеры поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск" просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших без вести, сообщить информацию по тел. 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или 02 (112).