25-летняя девушка и шестилетний ребенок пропали в Новосибирске. Они ушли из дома, расположенного на улице Римского-Корсакова. С 10 августа текущего года об их местонахождении ничего не известно.
Приметы сибирячки: рост 165 см. Одета в черную кофту, красную майку, синие джинсы и черные кроссовки.
Приметы мальчика: рост 135 см, карие глаза. Одет в черную ветровку, синие джинсы и сандалии.
Волонтеры поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск" просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших без вести, сообщить информацию по тел. 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или 02 (112).
Комментарии
Судя по фамилии, родственников папы мальчика спрашивать надо. Девушки, выходите за близких по менталитету людей, чтобы потом слез не лить. Не светское всё-таки у нас общество, у каждых свои правила.
а за мужем за русским они слез не льют ага, еще и не битыми ходят и не редко живыми
чернильница!
12.08.2019 09:37
- гость -
Абсолютно согласен.
Не надо сразу оскорблять. Всяко бывает. Просто учитывать надо то, что для других норма, для кого-то дичь полнейшая.