Потенциально опасный астероид приближается к Земле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сведения NASA.
Диаметр космического тела, идентифицированного учеными как "2019OU1", составляет 160 метров. Это даже больше, чем пирамида Хеопса.
Максимально близко к Земле, по расчетам астронавтов, он окажется 28 августа. Расстояние составит около миллиона километров. Это в 40 раз ближе, чем Венера.
Отметим, что ближайшей опасностью для Земли считается астероид "2006QV89". Он может столкнуться с планетой 9 сентября 2019 года. Правда, вероятность такого события крайне низка – один шанс из семи тысяч.
Люди уже били тревогу из-за надвигающегося конца света 1 февраля 2019 года. Тогда он должен был наступить после столкновения Земли с огромным астероидом.
Но после дополнительных исследований ученые NASA пришли к выводу, что он не представлял никакой опасности для нашей планеты.
Недавно сибирские ученые также заверили: астероид для Земли не опасен и более того, он уже прошел мимо на расстоянии 61 млн километров.
Комментарии
Он может столкнуться с планетой 9 сентября 2019 года
11 сентября было бы символичней
09.09.2019
Можно успеть взять кредит
достали уже эти концы света! когда уже реально кирдыкнет
Пирамида Хеопса - это сколько футбольных полей?
Достали уже сравнения, придумываемые американцами.
Господи, ну хоть бы в этот раз получилось!
Надо срочно звонить Брюссу Уиллису!!
А-а-а-а-а-а-а!! Мы фсе умрём
Отстаньте от пенса-Брюсика, пущай грохается что прилетит.