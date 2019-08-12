Задолжавшую два миллиарда рублей дворника уволили с работы

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, с которой пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала, что ее уволили с работы.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскивают почти два млрд рублей с дворника предприятия ЖКХ, получавшую 15 тысяч рублей в месяц. Несколько лет назад она пыталась устроиться на работу и согласилась оформиться директором, а также взять на фирму под личное поручительство большой кредит. После компания обанкротилась, а в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с нее долг в 1,82 млрд рублей и 127,4 млн исполнительного сбора.

"Пришло им письмо – они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв", – объяснила Бодрова, почему ее уволили с работы.

Ситуацию с огромным долгом взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, сообщает РИА "Новости".

"Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключиться, дело я беру на личный контроль", – сказала Семенова.

Также она рассказала, что ситуация не является единичной. К примеру, сейчас пытаются обвинить в отмывании денег человека, на которого оформили компанию, причем фигурант уже полтора года доказывает, что ни разу даже не был в городе, в котором на него оформлена такая контора.

По мнению юристов, Бодрова может освободить себя от долга, но процесс будет очень сложный, не смотря на то, что видна очевидная уголовная схема.

Ранее сообщалось, что деньги с Бодровой пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

История началась с того, что несколько лет назад Бодрова пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали документы и подписи на бумагах: женщину оформили на должность учредителя и директора компании, которая затем обанкротилась.

Как поясняет портал "Воскресенские деловые вести", за согласие оформиться директором и взять на фирму под личное поручительство кредит 32 млн долларов Бодровой заплатили две тысячи рублей.