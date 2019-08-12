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Задолжавшую два миллиарда рублей дворника уволили с работы

, ИА "Амител"
Омбудсмен Подмосковья взяла на контроль ситуацию с женщиной, от которой требуют почти два млрд рублей
Работодатель испугался письма от приставов и уволил мать-одиночку / Фото: m24.ru

Работодатель испугался письма от приставов и уволил мать-одиночку / Фото: m24.ru

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, с которой пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала, что ее уволили с работы.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскивают почти два млрд рублей с дворника предприятия ЖКХ, получавшую 15 тысяч рублей в месяц. Несколько лет назад она пыталась устроиться на работу и согласилась оформиться директором, а также взять на фирму под личное поручительство большой кредит. После компания обанкротилась, а в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с нее долг в 1,82 млрд рублей и 127,4 млн исполнительного сбора.

"Пришло им письмо – они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв", – объяснила Бодрова, почему ее уволили с работы.

Ситуацию с огромным долгом взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, сообщает РИА "Новости".

"Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключиться, дело я беру на личный контроль", – сказала Семенова.

Также она рассказала, что ситуация не является единичной. К примеру, сейчас пытаются обвинить в отмывании денег человека, на которого оформили компанию, причем фигурант уже полтора года доказывает, что ни разу даже не был в городе, в котором на него оформлена такая контора.

По мнению юристов, Бодрова может освободить себя от долга, но процесс будет очень сложный, не смотря на то, что видна очевидная уголовная схема.

Ранее сообщалось, что деньги с Бодровой пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

История началась с того, что несколько лет назад Бодрова пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали документы и подписи на бумагах: женщину оформили на должность учредителя и директора компании, которая затем обанкротилась.

Как поясняет портал "Воскресенские деловые вести", за согласие оформиться директором и взять на фирму под личное поручительство кредит 32 млн долларов Бодровой заплатили две тысячи рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.08.2019 11:40
гость

от нее потребовали документы и подписи на бумагах

Она что читать не умеет?

0  1
12.08.2019 11:42
гость

стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 млн долларов

Банк походу тоже замешан. Как то я не уверен, что я так просто могу стать учредителем и директором компании и банк даст мне 32 млн долларов. Тут явно из банка ноги растут

0  1
12.08.2019 11:43
- гость -

Амик, выяснилось, что она что-то должна после того, как она поставила подпись на бумагах? Вот прямо при подписании? Или все-таки она сначала поставила подпись, потом уже на нее что-то там оформили, и только потом был суд? Вы когда уже научитесь писать по-русски?
По сабжу - это она, получается, на чистых листах расписалась?

0  1
12.08.2019 11:47
- гость -

Вообще история... как бы это помягче выразиться... Налоговая сейчас так ставит палки в колеса при регистрации, а тут без ее присутствия все заверили у нотариуса, открыли контору, сделали ее директором, и опять же без ее присутствия получили кредит на не вышептать какую сумму. Да банк реальных директоров и учредителей трясет и проверяет, а тут вновь созданной конторе, как я понимаю, с единственным учредителем, она же директор, сразу выдали многомиллионный кредит в долларах?

0  1
12.08.2019 11:49
гость

Банки в России имеют право на любые действия
Вопрос к ним простой докажите что она получала эти деньги

0  1
12.08.2019 11:55
гость

В данном случае казнь организаторов и пособников будет сильно публичной и очень громкой! Это прямо удар по правительству, оно у нас борется с отмыванием , повышает сбор налогов. А уголовнички не дремлят!

0  1
12.08.2019 11:56
месный

Ну чё, хотела подзаработать номиналом. Чё , подзаработала однако.

0  1
12.08.2019 11:56
- гость -

Конечно, дворника легче щемить, чем найти истинных виновников...Да и , видимо, это всех устраивает..

0  1
12.08.2019 11:58
- гость -

12.08.2019 11:43 А что не понятного во фразе "после того"? Есть ли разница между "после того" и "во время того"?

Или вы запутались, подумав, что вначале был суд из-за подписей, а потом лишь сами подписи?

Хорош тупить уже. Не выспались? Или тупить это ваше хобби?

"Поставила подпись на бумагах". Если увидели слово "бумага", значит она автоматически чистая? Так расширяйте и дальше границы своей тупизны... думайте, что бумага была туалетная, газетная, папирус в конце концов...

0  1
12.08.2019 12:13
- гость -


12.08.2019 11:58
- гость - Читаем:
"История началась с того, что несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали документы и подписи на бумагах. После этого и выяснилось, " Это неумение писать и ясно излагать свои мысли. Не ко мне претензии.
А что вас не устроило в подписях на чистой бумаге?))) Потому что предположить, что она в здравом уме подписала документы на регистрацию предприятия, контракт и прочую кучу бумажек - это, как по мне, еще хлеще. Ну или правильно выше предположили, что ей было предложено за копеечку поработать номинальным директором.

0  1
12.08.2019 12:22
- гость -

бред какой-то...

0  1
12.08.2019 12:28
- гость -

12.08.2019 12:13 Можете сколько угодно и что угодно предполагать. Эти предположения как следует подавать? Как факт?

Я также уверен, что там не все так чисто. Есть два события: она пыталась устроиться на работу и с нее пытаются взять долг. Что было между двумя эти событиями - неизвестно. Однако точно известно, что с нее пытаются взять долг "после того" как она пыталась устроиться на работу, поставив свои подписи. Так понятно? Или на сковородке есть еще место для того, чтобы изворачиваться?

0  1
12.08.2019 12:37
- гость -

12.08.2019 12:28
- гость -
Кому понятно?))) Мне не надо объяснять, что произошло, мои претензии были исключительно к корявой по смыслу передаче фактов))) Вам нравится такое косноязычие - ваше право. Мне нет.

0  1
12.08.2019 12:42
- гость -

Подписала какие-то леые бумажки и стала учредителем? Без личного визита в налоговую и в банк для открытия счета? А кредит многомилионный ее организации дали тоже заочно? Бред какой-то. Скорее всего была какое-то время номинальнм директором в фирме - помойке. И в налоговую сама ходила и в банк. А как жаеный петух в задницу клюнул , так начала отмазываться: "Ничего не знаю. Какие-то бумажки подписала и всё. "
Не НАДО ни за какое вознаграждение соглашаться на такие схемы....

0  1
12.08.2019 13:08
Doka

Деньги кто присвоил? или нет координат у счета? Всё.

0  1
12.08.2019 15:23
- гость -

Эти дворники совсем распоясались! Спокойно берут миллионные долларовые кредиты, а наивные доверчивые банкиры ничего и не подозревают...

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