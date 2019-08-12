Священника из Гатчины отстранили от служения после агрессивного крещения ребенка

Священника из Гатчины игумена Фотия, проводившего таинство крещения, отстранили от священнослужения на один год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу местной епархии.

Скандал разразился после появления в Сети видео, на котором игумен из Ленинградской области с силой окунает голову годовалого ребенка в воду. Мальчик плачет, мать пытается его забрать посреди таинства, но священник не намерен прерывать процесс. После произошедшего женщина заявила в полицию и епархиальное управление на священнослужителя.

"С завтрашнего дня игумену Фотию запрещается проводить священнослужения. Он выведен за штат", – рассказали в Гатчинской епархии. Также там начали внутреннюю проверку.

Сам Фотий заявил Пятому каналу, опубликовавшему видео крещения, что виновата мать ребенка.

"Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство. Вообще, по правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью с головой. Я выполнял свой долг пасторский, как положено. <...> Маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло", – отметил священник.

Он также рассказал, что подобные инциденты происходят регулярно: "Дети кричат в большинстве случаев. Для них это стресс. Бывает, что мамы не только истерики закатывают, в обморок падают. Я считаю, ничего экстраординарного не произошло. Воды ребенок не наглотался, о стенки купели не ударился".

Фотий подчеркнул, что он 26 лет служит вместе с дьяконством и опыт у него накопился "не малый за все эти годы".

В конце прошлого года сообщалось о другом священнике, ударившем ребенка во время крещения головой о купель.