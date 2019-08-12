Беспилотный Lada-катафалк создали российские студенты

Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы "Автонет".

Образец катафалка был создан на базе Lada Kalina. Автомобиль развивает скорость до пяти километров в час.

В "Автонете" рассказали, что создателями новинки стали студенты одного из сибирских вузов и сейчас они намерены дорабатывать свой проект.

В планах – получить консультации у специалистов из "Яндекса", МАДИ, "КамАЗа" и других компаний, занимающихся аналогичными разработками.

В начале июня сообщалось, что новая Lada Granta Cross поступила в продажу в трех комплектациях. Стоимость универсала с улучшенной проходимостью начинается от 555 тысяч рублей.