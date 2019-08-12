Пятилетняя девочка из Новокузнецка попала в реанимацию после шалости двух сестер

Пятилетняя жительница Новокузнецка получила сильные ожоги и оказалась в больнице после прогулки с двумя сестрами, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

"7 августа в одну из городских больниц Новокузнецка с термическими ожогами госпитализирована пятилетняя девочка. Проводится доследственная проверка", – рассказали в ведомстве.

Следователи выяснили, что пострадавшая гуляла на улице недалеко от своего дома с 11-летней и девятилетней подругами, которые приходятся сестрами друг другу. Когда она начала кружиться со старшей, держась за руки, ее сестра стояла рядом и баловалась зажигалкой, сообщает СК.

Внезапно платье на маленькой девочке загорелось, а подруги испугались и убежали домой. Ребенок смог дойти до дома. Отец занес дочь домой и вызвал скорую помощь, которая госпитализировала девочку. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.

Как сообщает "Сибдепо", пострадавшая имеет инвалидность. Ее родственники рассказывают, что сестры намеренно подожгли одежду: "Не случайно ее подожгли. Одна держала, другая поджигала".

"Сейчас наша девочка находится в реанимации первой городской больницы в тяжелом состоянии. Врачи надеются на чудо. У нее 80% ожогов тела. Материалы дела находятся в прокуратуре, но пока нам говорят, что виновных девчонок только на учет и могут поставить. Не хочу, чтобы эта история осталась безнаказанной", – рассказала родственница пострадавшего ребенка.

Источник в медицинских кругах сообщил изданию, что в больнице находится пятилетний ребенок с ожогом 70-75% тела, медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

В конце января сообщалось, что 15-летний подросток, проводивший время с двумя друзьями в подъезде дома, получил 98% ожогов тела после поджога товарищами.