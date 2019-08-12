Пятилетняя девочка из Новокузнецка попала в реанимацию после шалости двух сестер

Пятилетняя жительница Новокузнецка получила сильные ожоги и оказалась в больнице после прогулки с двумя сестрами, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.
"7 августа в одну из городских больниц Новокузнецка с термическими ожогами госпитализирована пятилетняя девочка. Проводится доследственная проверка", – рассказали в ведомстве.
Следователи выяснили, что пострадавшая гуляла на улице недалеко от своего дома с 11-летней и девятилетней подругами, которые приходятся сестрами друг другу. Когда она начала кружиться со старшей, держась за руки, ее сестра стояла рядом и баловалась зажигалкой, сообщает СК.
Внезапно платье на маленькой девочке загорелось, а подруги испугались и убежали домой. Ребенок смог дойти до дома. Отец занес дочь домой и вызвал скорую помощь, которая госпитализировала девочку. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.
Как сообщает "Сибдепо", пострадавшая имеет инвалидность. Ее родственники рассказывают, что сестры намеренно подожгли одежду: "Не случайно ее подожгли. Одна держала, другая поджигала".
"Сейчас наша девочка находится в реанимации первой городской больницы в тяжелом состоянии. Врачи надеются на чудо. У нее 80% ожогов тела. Материалы дела находятся в прокуратуре, но пока нам говорят, что виновных девчонок только на учет и могут поставить. Не хочу, чтобы эта история осталась безнаказанной", – рассказала родственница пострадавшего ребенка.
Источник в медицинских кругах сообщил изданию, что в больнице находится пятилетний ребенок с ожогом 70-75% тела, медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.
В конце января сообщалось, что 15-летний подросток, проводивший время с двумя друзьями в подъезде дома, получил 98% ожогов тела после поджога товарищами.
Комментарии
в одежде для детей не должно быть сплошной синтетики
попробуй случайно подожги платья нашего детства
руки отвалятся поджигать
куда не посмотри, везде нищета
зачем вообще маленьких детей отпускать гулять с другими детьми... за 11 летними еще за самими глаз да глаз... вина взрослых... тем более девочка еще и с инвалидностью.
12.08.2019 14:05
- гость -
в одежде для детей не должно быть сплошной синтетики
попробуй случайно подожги платья нашего детства
руки отвалятся поджигать
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И хлопок, и шерсть, и шёлк - все прекрасно горит.
Синтетическая одежда прилипает к телу при возгорании, суть в этом, а не в том, что она легче поджигается
все прекрасно горит. НО осыпается пеплом сразу с тела
бедная девочка
12.08.2019 14:22
ГОСТЬ
мне было 10 лет, когда я оставалась одна на весь день с 3-х летней сестрой и 4-хлетней соседкой. И кормила их и гулять водила, так как мамы работали, а садик летом не работал. И никого не подожгла. И никого не отравила.
12.08.2019 16:19
- гость -
12.08.2019 14:22
ГОСТЬ
мне было 10 лет, когда я оставалась одна на весь день с 3-х летней сестрой и 4-хлетней соседкой.
Ну можно было попробовать этим мамам вобще одних их запирать дома. Вполне возможно, что тоже ничего бы не случилось. А может и случилось. Мозга нет у таких мам.