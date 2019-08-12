Пенсионный фонд пояснил, как учеба влияет на размер пенсии

Время обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, а также на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации не засчитываются в страховой стаж, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

По закону о страховых пенсиях, в страховой стаж включаются только те периоды, во время которых платятся взносы в ПФР, и именно они учитываются в дальнейшем при назначении пенсии.

"В случае если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой деятельностью, то время такой работы может быть учтено при исчислении страхового стажа", – разъяснили в ПФР.

Доказательством работы могут являться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу во время обучения.

Также придется документально подтвердить факт получения в указанный период зарплаты, с которой до первого января 1991 года начислялись взносы на государственное социальное страхование.

Что касается потраченного на учебу времени, то, согласно 198-й статье Трудового кодекса, работодатель имеет право заключать с человеком, ищущим работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником – ученический договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы.

Тем, кто получает образование и не работает при этом, выплачивается стипендия, которая не облагается страховыми взносами, следовательно, время ученичества не засчитывается в страховой стаж, а значит, время не учитывается при начислении страховой пенсии.

Ранее в ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий, чтобы не пришлось возвращать излишки.