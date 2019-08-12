Россияне в июле тратили в магазинах в среднем на 10 рублей меньше, чем в июне

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8% (на 10 рублей), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследовательский холдинг "Ромир".

Аналитики выяснили, что за один поход в магазин россияне в среднем тратили 546 рублей.

По словам президента холдинга Андрея Милехина, это связано с сезонным фактором: "За счет удешевления овощей и фруктов размер среднего чека пошел на спад".

Также, по его словам, в уменьшение чека внесли свой вклад и урожаи россиян с собственных приусадебных хозяйств.

По федеральным округам показатель снизился следующим образом: на Северо-Западе – на 3,2% (до 598 рублей), в Сибири и на Урале – на 3,1% (до 462 и 559 рублей соответственно), в Приволжье – на 2,3% (до 496 рублей), в Центральной и Южной частях России – на 1% (до 601 и до 574 рублей).

Средний чек в июле по отношению к июню вырос только на Дальнем Востоке – на 3,5% (до 650 рублей).

В январе сообщалось, что россияне вернулись к докризисному уровню потребления.