Россияне в июле тратили в магазинах в среднем на 10 рублей меньше, чем в июне

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8% (на 10 рублей), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследовательский холдинг "Ромир".
Аналитики выяснили, что за один поход в магазин россияне в среднем тратили 546 рублей.
По словам президента холдинга Андрея Милехина, это связано с сезонным фактором: "За счет удешевления овощей и фруктов размер среднего чека пошел на спад".
Также, по его словам, в уменьшение чека внесли свой вклад и урожаи россиян с собственных приусадебных хозяйств.
По федеральным округам показатель снизился следующим образом: на Северо-Западе – на 3,2% (до 598 рублей), в Сибири и на Урале – на 3,1% (до 462 и 559 рублей соответственно), в Приволжье – на 2,3% (до 496 рублей), в Центральной и Южной частях России – на 1% (до 601 и до 574 рублей).
Средний чек в июле по отношению к июню вырос только на Дальнем Востоке – на 3,5% (до 650 рублей).
В январе сообщалось, что россияне вернулись к докризисному уровню потребления.
Комментарии
И это при том, что цены растут (чет не заметно сезонности, упаковки только уменьшаются за те же деньги). Да и дачи не все теперь могут позволить: взносы большие, дорога дорогая. Скоро совсем люди на хлеб/воду перейдут. Какая нафиг продолжительность жизни. Скорее резкий скачек простудных, хронических и туберкулёза. А они нисколько не увеличивают продаж тел носит жизни.
10 матьегокакихто рублей?