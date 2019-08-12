Барнаулец продавал шпионящие за людьми противопожарные сигнализации

Житель Барнаула признан виновным в сбыте специальных приспособлений, предназначенных для тайного получения информации, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"Осенью 2018 года 50-летний мужчина предложил одному из предпринимателей приобрести у него технические устройства, изготовленные в виде бытовых приборов, с помощью которых можно записывать аудио- и видеоинформацию", – рассказали в ведомстве.

Устройства представляли собой затемненные очки, противопожарную сигнализацию или различные брелоки, которые можно носить с собой, не привлекая внимания.

В ведомстве поясняют, что устройства имели встроенный диктофон и видеокамеру, которые сложно заметить.

Продать товар мужчина не смог, поскольку был задержан. Свою вину он признал полностью. Суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян перестанут сажать в тюрьму за "шпионские ручки".