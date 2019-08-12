Девушка, которую ударил полицейский на митинге в Москве, обратилась в СК

Задержанная на митинге 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет России с заявлением на сотрудника МВД, ударившего ее кулаком в живот, сообщает "Дождь" со ссылкой на правозащитную организацию "Зона права".
В субботу, 10 августа, после завершения согласованной акции в Москве в поддержку независимых кандидатов на выборах в гордуму активисты решили прогуляться по столице. Силовики начали отлавливать их группами и, как рассказывают в соцсетях очевидцы, делали это очень жестко. Наибольший резонанс вызвало видео с задержанием девушки, которую один из полицейских с размаху бьет в область живота. Сама героиня ролика после заявила, что ее схватили, когда она мимо проходила по улице. Она также пообещала найти и в правовом поле наказать обидевшего ее правоохранителя.
Свое заявление Сосновская адресовала руководителю следственного отдела по Тверскому району Москвы. Она написала, что вечером 10 августа вышла из магазина и пошла по улице Забелина, где увидела, как полицейские волокут по земле человека с признаками инвалидности. Сделав им замечание, она попала в фокус зрения правоохранителей, которые побежали за ней.
По ее словам, полицейские, не представившись, схватили ее за руки и поволокли в автозак. В какой-то момент у одного из них упала дубинка, после чего он ударил ее кулаком в живот справа. Сосновская предполагает, что силовик разозлился из-за упавшей дубинки.
Пострадавшую защищает адвокат "Зоны права" Татьяна Молоканова. Она уверена, что в действиях сотрудника полиции могут усматриваться признаки превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.
Ранее за информацию о полицейском назначили награду в 100 тысяч рублей. Как сообщается в СМИ, столичная полиция также выясняет имя своего сотрудника, который в последние дни "добавил популярности" ведомству.
Внимание, розыск преступника! Вознаграждение 100,000 рублей за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве.— Pavel Chikov (@pchikov) 11 августа 2019 г.
Борца за общественную безопасность потребовали найти и некоторые звезды шоу-бизнеса. Об этом в своем Instagram написал Егор Крид. "Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить слабый пол", – возмутился певец. Его поддержал коллега по цеху Сергей Лазарев, который в своем Instagram также не стеснялся в выражениях, назвав сотрудника полиции "нечеловеком", лицо которого "хотелось бы увидеть".
Ранее заместитель Чайки призвал "жестко пресекать" митинги, используя "весь арсенал". До этого священники укрыли в храме митингующих в Москве и спасли их от Росгвардии.
Комментарии
Дак они и морды со спецом закрывают чтобы не опознали
Я сохраню хотя б остаток сил. Он думает, отсюда нет возврата. ... Я попрошу, когда придёт расплата: "Ведь это я привёл его тогда, И вы его отдайте мне, ребята!
Х ер оев России надо знать!
Это Сергей Цыплаков и он служит в Пятом батальоне Второго оперативного полка ГУВД Москвы.
Что Крид что Лазарев три два расы, решили попариться. В пендосии застрелили бы и были правы, нечего май д Аны разводить
В цивилизованной Франции полицейские глаза выбивают резиновыми пулями.И ничего.Привыкайте граждане митингующие.
12.08.2019 18:43
- гость -
а чё всегда забываем сказать при каких обстоятельствах а?
Может потому что это вам сильно не подходит?
Дак вот во франции мирно протестующих никто не трогает, а вот с теми кто начинает марадёрить и всё вокруг крушить вот то, что вы написали! Эта деваха чёто марадёрила или крушила? Или кто-то там ещё, вообще в принцыпе?!?!?!?
12.08.2019 18:43 А как митингуют во Франции? Если бы в Москве такое началось, тысяч 400 туда бы военных на танках загнали бы сразу. Еще рассказывают тут! Видел я в Париже в том году, там даже местные ходить боялись, там полицейские подойти боялись к митингующим, потому что и помереть можно было на месте. А в Москве что-то никто не боялся недовольных.
Фабьен Жобар рассказали порталу «ОВД-Инфо» о полицейском насилии во время протестных акций «желтых жилетов». По их данным, с середины ноября 2018 года в результате действий силовиков 18 протестующих лишились глаза, еще пять человек потеряли кисти рук.
. По данным МВД Франции, во время манифестаций пострадали более 2 тысяч человек, 10 человек погибли.
то 18:43 во Франции за 20 лет поменялось уже четыре президента!
Дело было значиться так, полицейские пятого батальона Второго оперативного полка ГУВД Москвы мирно гуляли по ул Забелина, вдруг на спец. автобусе привезли молодых девок, которые в наглую пошли по магазинам, от такой наглости у одного полицейского выпала дубинка, а какая -то девка, бросилась на него на него и случайно наткнулась на руку полицейского которой он защищал себе пах от возможного удара, разбушевавшейся гражданки
старец совсем уже ополоумел
Не хочешь получать - не оказывай сопротивление. И не нужно устраивать этих истерик, она не "девушка", а правонарушитель, и пол здесь не имеет значения. Хочешь быть "девушкой", ходи на танцы, а пошла в "революционеры", будь готова отвечать.
А существо 18.33, будь готово к уголовному делу.
Маме его надо было пнуть в живот лет 20назад, а папе чуть ниже. А вообще такая ненависть к женщинам свойственна три два 1 ам. Вова из них свету набрал? Тогда их ненависть к людям понятна.
Мала птичка Синичка ...
12.08.2019 19:27
- гость -
Ну конечно не нужно. Нужно действовать с холодной головой