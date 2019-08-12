Девушка, которую ударил полицейский на митинге в Москве, обратилась в СК

Задержанная на митинге 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет России с заявлением на сотрудника МВД, ударившего ее кулаком в живот, сообщает "Дождь" со ссылкой на правозащитную организацию "Зона права".

В субботу, 10 августа, после завершения согласованной акции в Москве в поддержку независимых кандидатов на выборах в гордуму активисты решили прогуляться по столице. Силовики начали отлавливать их группами и, как рассказывают в соцсетях очевидцы, делали это очень жестко. Наибольший резонанс вызвало видео с задержанием девушки, которую один из полицейских с размаху бьет в область живота. Сама героиня ролика после заявила, что ее схватили, когда она мимо проходила по улице. Она также пообещала найти и в правовом поле наказать обидевшего ее правоохранителя.

Свое заявление Сосновская адресовала руководителю следственного отдела по Тверскому району Москвы. Она написала, что вечером 10 августа вышла из магазина и пошла по улице Забелина, где увидела, как полицейские волокут по земле человека с признаками инвалидности. Сделав им замечание, она попала в фокус зрения правоохранителей, которые побежали за ней.

По ее словам, полицейские, не представившись, схватили ее за руки и поволокли в автозак. В какой-то момент у одного из них упала дубинка, после чего он ударил ее кулаком в живот справа. Сосновская предполагает, что силовик разозлился из-за упавшей дубинки.

Пострадавшую защищает адвокат "Зоны права" Татьяна Молоканова. Она уверена, что в действиях сотрудника полиции могут усматриваться признаки превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.

Ранее за информацию о полицейском назначили награду в 100 тысяч рублей. Как сообщается в СМИ, столичная полиция также выясняет имя своего сотрудника, который в последние дни "добавил популярности" ведомству.

Внимание, розыск преступника! Вознаграждение 100,000 рублей за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве. — Pavel Chikov (@pchikov) 11 августа 2019 г.

Борца за общественную безопасность потребовали найти и некоторые звезды шоу-бизнеса. Об этом в своем Instagram написал Егор Крид. "Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить слабый пол", – возмутился певец. Его поддержал коллега по цеху Сергей Лазарев, который в своем Instagram также не стеснялся в выражениях, назвав сотрудника полиции "нечеловеком", лицо которого "хотелось бы увидеть".

Ранее заместитель Чайки призвал "жестко пресекать" митинги, используя "весь арсенал". До этого священники укрыли в храме митингующих в Москве и спасли их от Росгвардии.