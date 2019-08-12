СМИ: внук члена ЦИК в четыре года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук одного из членов ЦИК в четыре года приобрел квартиру в Москве в районе Остоженки площадью 274 квадратных метра и рыночной стоимостью примерно в 500 млн рублей, сообщает ФБК.
Квартира, как отмечается в расследовании, самая большая из имеющихся в доме — двухэтажная и с отдельных входом.
"Не дарили эту квартиру. Четырехлетний внук судьи Конституционного суда ее купил. Заключил договор купли-продажи на свое имя, с номером, датой, были переведены деньги — все официально. За время существования ФБК мы, наверное, тысячи, может, десятки тысяч выписок заказывали и изучали — мы реально никогда такого не видели. Это какой-то абсолютно новый уровень бессовестности", — говорится в расследовании.
Однако, как утверждается в материале, это не наивысшая точка, которая может вызвать удивление — есть и посерьезнее.
Ранее Следственный комитет России заподозрил ФБК Навального в отмывании одного миллиарда рублей.
Комментарии
Есть ведь талантливые детишки.
Не все за границу сбежали.
Четырёхлетний член внука Конституционного ЦИКа Суда купил,или чей?
Ну и ваше доблесное войско антикоррупционеров , вот поэтому Я и не верю Путину...
победителей не судят...
добавьте ещё пенсии проигравшим военным и ментовским пенсионерам
спасибо деду за победу