Победительница конкурса "Миссис Россия – 2019" Екатерина Нишанова ведет свой аккаунт в Instagram. Корреспондент Amic.ru ознакомился с содержанием ее публичной странички, но не нашел там даже намека на какую-либо непристойность – скромно, стильно, женственно, красиво.
Даже с пляжа у жительницы Геленджика фото не в купальниках, а в платьях. Также есть фотографии, сделанные в храме. Предлагаем читателям ознакомиться, как выглядит мама двоих детей, покорившая членов жюри главного национального конкурса красоты.
Комментарии
сплошной ботокс
Матерь.... матерь... матерь.... Журналисты такие журналисты....
дутая красота фу!
А свисток то "матерь" поднакачала
Отвратительная мода у безмозглых куриц.
На фото в храме какая-то мумия
килограммы фотошопа были потрачены на эти постановочные фото..
катя лав макс)))
Девятнадцать лет со дня трагедии атомной подводки «Курск» отмечается сегодня. Тогда погибли все 118 членов экипажа.
интересно за сколько купил муж(или любовник) этот статус