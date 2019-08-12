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Православная блондинка. Как выглядит "Миссис Россия – 2019"

, ИА "Амител"
В Instagram первой красавицы страны не нашлось провокационных фотографий, зато есть кадры в церкви
Фото: instagram.com/kate_love_max/

Фото: instagram.com/kate_love_max/

Победительница конкурса "Миссис Россия – 2019" Екатерина Нишанова ведет свой аккаунт в Instagram. Корреспондент Amic.ru ознакомился с содержанием ее публичной странички, но не нашел там даже намека на какую-либо непристойность – скромно, стильно, женственно, красиво.

Даже с пляжа у жительницы Геленджика фото не в купальниках, а в платьях. Также есть фотографии, сделанные в храме. Предлагаем читателям ознакомиться, как выглядит мама двоих детей, покорившая членов жюри главного национального конкурса красоты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.08.2019 11:13
A1isa

сплошной ботокс

0  0
12.08.2019 11:24
- гость -

Матерь.... матерь... матерь.... Журналисты такие журналисты....

0  0
12.08.2019 11:31
- гость -

дутая красота фу!

0  0
12.08.2019 11:33
- гость -

А свисток то "матерь" поднакачала
Отвратительная мода у безмозглых куриц.

0  0
12.08.2019 11:39
- гость -

На фото в храме какая-то мумия

0  0
12.08.2019 11:41
- гость -

килограммы фотошопа были потрачены на эти постановочные фото..

0  0
12.08.2019 12:07
говорящий ник

катя лав макс)))

0  0
12.08.2019 12:12
- гость -



Девятнадцать лет со дня трагедии атомной подводки «Курск» отмечается сегодня. Тогда погибли все 118 членов экипажа.

0  0
12.08.2019 12:30
- гость -

интересно за сколько купил муж(или любовник) этот статус

0  0
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