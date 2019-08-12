Победительница конкурса "Миссис Россия – 2019" Екатерина Нишанова ведет свой аккаунт в Instagram. Корреспондент Amic.ru ознакомился с содержанием ее публичной странички, но не нашел там даже намека на какую-либо непристойность – скромно, стильно, женственно, красиво.

Даже с пляжа у жительницы Геленджика фото не в купальниках, а в платьях. Также есть фотографии, сделанные в храме. Предлагаем читателям ознакомиться, как выглядит мама двоих детей, покорившая членов жюри главного национального конкурса красоты.