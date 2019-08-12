Творческий конкурс для инвалидов "Жизнь без границ 04" проводят в Республике Алтай, сообщает один организаторов – Алтайская республиканская организация "Всероссийского общества инвалидов".

К участию приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 40 лет.

Свои таланты можно продемонстрировать в трех номинациях: рисунок, фотография и художественно-прикладное творчество.

Чтобы жюри рассмотрело работу, необходимо разместить ее на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #жизньбезграниц04 и загрузить в альбом фотоконкурса.

К работе нужно добавить фамилию, имя и отчество, возраст, место жительства (город или район) и описание фотографии.

Награждение участников состоится 27-28 августа в селе Иня Онгудайского района Республики Алтай (база отдыха "У камней Сартакпая").