В Алтайском крае за полгода выявлено 14 организаций, нелегально предоставлявших потребительские займы гражданам, из них 11 – с привлечением средств материнского капитала, сообщили Amic.ru в региональном отделении Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Ипотека гасилась за счет средств маткапитала, а заемщики получали деньги и при этом отдавали комиссию нелегалам. В среднем она составляла 15%. Чтобы вызвать доверие у населения, нелегалы работали под видом микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, бирж и форекс-дилеров.

"Такая незаконная схема популярна у мошенников, потому что она дает им гарантированный доход, и, безусловно, есть спрос со стороны населения, – пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев. — Но гражданам стоит помнить, что любое обращение к "черным кредиторам" несет опасность для их средств и имущества".

Он попросил сообщать о фактах нарушений в Банк России. Это можно сделать с помощью раздела "Анонимное информирование" на сайте Банка России или через интернет-приемную.