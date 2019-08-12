Всем рок! Как в Барнауле прошел музыкальный фестиваль под открытым небом

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

11 августа в Парке спорта Алексея Смертина в третий раз состоялся ежегодный летний open-air фестиваль "Парк Рок". Семь часов живой музыки и драйва не оставили равнодушными сотни горожан, пришедших в этот день на фестиваль.

Мероприятие состоялось при поддержке НАШЕ Радио Барнаул. Начиная с 14 часов алтайские рок-команды исполняли как легендарные мировые и российские хиты, так и свои авторские песни. Участниками фестиваля стали: "SkaйФ", "Noль три", TMB, "Зигзаги", EQ, Blak Rose, Zepp Love, Code5150, Boomerang, Paramaribo, "Провинция".

Как прошел музыкальный фестиваль, смотрите в нашем фоторепортаже.