Земельный участок на территории горы на площади Сахарова в Барнауле частный, и собственники имеют полное право начать там строительство, так прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко возможное возведение многоэтажного здания на месте парка "Барнаульская крепость", которое, по сообщению некоторых СМИ, запланировано уже на эту осень.

Согласно проекту нового генерального плана развития Барнаула, гора на площади Сахарова отнесена к общественно-деловой зоне, что допускает строительство зданий. Тема вызвала бурную дискуссию в социальных сетях.

Губернатор Алтайского края расценил публикации о начинающемся строительстве как информационный вброс, в то же время отметив, что у собственника есть все права на то, чтобы запустить процесс строительства:

"Земля же частная. Насколько я знаю, у собственника уже сегодня есть все права, чтобы начинать процедуры, связанные с разрешением, проектированием, началом стройки и всего прочего. Но не идут же собственники на это. Там нормальные люди, патриоты города. Откуда-то вбрасывается информация о строительстве, но пока нет нигде никакого документального подтверждения этому. Я удивился, когда появилась такая информация, сделал пару прямых звонков. Мне сказали, что там все спокойно".

В то же время глава региона отметил, что не дело губернатора решать, "где какую одноэтажку или многоэтажку построить", такими вопросами должны заниматься специалисты:

"В любом таком вопросе важно мнение жителей и профессионалов. Так мне кажется. Мои представления об этом на уровне продвинутого обывателя, не более того. Работать должны процедуры, институты, правила, регламенты. Порядок освобождает мысли".

Томенко подчеркнул, что в подобных вопросах считает неправильным принимать волевое решение, основываясь только на личных убеждениях:

"Я должен дать какие-то формальные или неформальные сигналы "туда не ходи, сюда ходи", потому что мне это не нравится? Я против системы, когда мне что-то не понравилось и все институты – раз, и полностью блокируют вопрос. Сегодня я не ошибся, а завтра ошибся, а послезавтра тот, кому я дал команду, вышел на публику, обидевшись на всю краевую власть, и сказал: "А мне давали такую команду". И как я буду выглядеть? Избиратели выбрали меня не дома расставлять в Барнауле, а организовать систему так, чтобы соблюдались утвержденные нормы и правила".

Напомним, 8 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко отвечал на вопросы журналистов крупных региональных СМИ, где рассказал об исполнении своих предвыборных обещаний, растут ли зарплаты населения и почему закрываются предприятия в регионе. Самые важные и интересные ответы губернатора можно прочитать в материале Amic.ru "Этому больше, этому меньше": Томенко о зарплатах, закрытии предприятий и отпуске".