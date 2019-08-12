Алтайский край занял 69 место по численности среднего класса

В Алтайском крае 6,8% населения можно отнести к среднему классу, сообщает РИА "Новости". Это 69-е место из 85 возможных.
В Сибирском федеральном округе ниже расположилась только Республика Тыва с показателем 6,6%. Немногим выше – Республика Алтай (61-е место, 8,1%).
Наиболее многочисленный в Сибири средний класс в Красноярском крае (15-е место, 19,9%), Томской (18-е место, 18,1%), Иркутской (20-е место, 17,6%) и Кемеровской (17,3%) областях.
По России в число лидеров по доле среднего класса Ямало-Ненецкий автономный округ (45,2%), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%). Замкнули таблицу Ингушетия (1,9%), Чечня (2,5%) и Дагестан (2,9%).
"Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека", – уточняют авторы исследования.
Комментарии
нищета
сейчас опять про ашаны, ленты и забитые машинами дворы начнут писать....
Так и живём, после выплаты всех кредитов на семью из 4 чел. остаёться 12 т.р. в месяц.
- гость -
Так и живём, после выплаты всех кредитов...
Вы еще и кредиты можете себе позволить? Да вы счастливчик!
12.08.2019 14:25
- гость - Да вы батенька обеспеченный человек, хвастаетесь наверное?
В смысле после уплаты ипотеки и кредита на машину и минус ежедневные расходы должно остатся на семью 4 чел. (супруги и 2е детей) по 2 минималки на человека!!!
9500*2*4 = 76000
то есть супруги должны получать по 60 Ыщь Ублей!!!
Выплата ипотеки : 12 тыс, выплата по авто 6 тыс, на лицо 12 тыс*4 , итого получается, что надо зарабатывать не менее 66 тыс двоим родителям с 2 детишками???