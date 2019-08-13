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Меняй электропроводку выгодно: где купить кабель АВВГ со скидкой

, ИА "Амител"
Акция от АО "Алтайэнергосбыт": только в августе кабель АВВГ – по специальной цене

АО "Алтайэнергосбыт" – не только одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири, обслуживающая более 450 000 абонентов, также в ее клиентских офисах вы всегда можете найти популярную электротехническую продукцию – от счетчиков и энергосберегающих ламп до обогревателей – по наиболее выгодным ценам. Каждый месяц здесь действуют акции на определенные группы товаров, что позволяет существенно экономить семейный бюджет.

К примеру, в августе текущего года в АО "Алтайэнергосбыт" можно приобрести кабель АВВГ, который успешно используется не только в промышленных масштабах, но и для бытовых нужд (в частности, для уличного освещения придомовой территории), по особенно выгодной цене:

  • кабель АВВГ 2х6 – 16 руб./м;
  • кабель АВВГ 2х10 – 25 руб./м.

Акция действует до 31.08.2019 года. Подробности уточняйте у специалистов АО "Алтайэнергосбыт" в клиентских офисах в Алтайском крае и Республике Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Телефон:
Алтайский край – 8 (3852) 560-660;
Республика Алтай – 8 (38822) 20-570
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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