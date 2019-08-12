Треть ДТП на Алтае с выездом на "встречку" стали смертельными

Три человека погибли и 23 получили травмы в ДТП с выездом на полосу встречного движения в Республике Алтай с января по июль 2019-го, сообщили в региональном управлении МВД России.

По статистике, каждое четвертое ДТП происходит именно в результате такого необдуманного маневра. Госавтоинспекция республики пресекла 422 подобных действия.

ГИБДД напоминает, что за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, встречного разъезда или обгона предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

Выезд на "встречку" в нарушение ПДД карается штрафом пять тысяч рублей либо лишением прав управления транспортным средством на срок до полугода. При повторном нарушении можно лишиться водительского удостоверения уже на год.