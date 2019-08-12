Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пояснил, почему спустя почти год после его избрания остается вакантным место заместителя председателя регионального правительства, который будет курировать промышленность, строительство и ЖКХ. На этот вопрос он ответил в рамках интервью с ведущими алтайскими СМИ в четверг, 8 августа.

"Нельзя клеточки в нашей системе управления заполнить кем угодно (...). В этом вопросе семь раз отмерь, один раз отрежь. Заместителя я скоро представлю", – прокомментировал Виктор Томенко.

Он добавил, что на эту должность у него была всего одна кандидатура, но этот человек, видимо, отказался. Напрямую Томенко об этом не сказал, но отметил, что во время таких назначений приходится учитывать "все их обстоятельства, ситуации, обязательства, состояние здоровья, ситуацию в семье". Вопрос назначения губернатор назвал важным, но не срочным.

И это не глава города Сергей Дугин, которого некоторые местные СМИ и телеграм-каналы отправляли в отставку и "назначали" на пост промышленного вице-премьера.

"Он работает главой города и нормально справляется со своими обязанностями", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что этому заместителю будет поручено курировать несколько важных сфер: ЖКХ, дороги, транспорт, энергетику, строительство и промышленность.

"Министры на местах, и я пока замкнул их на себя напрямую, кое-что перераспределил между другими заместителями", – подчеркнул Виктор Томенко.

В правительстве, сформированном Томенко, 9 заместителей председателя, 13 министров, 12 начальников управлений, 7 начальников департамента, 4 начальника инспекции, главы постоянного представительства, секретариата, администрации губернатора. Почти полностью состав был сформирован в конце 2018 года.