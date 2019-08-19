5 лет в жизни ребенка – это невероятно важный юбилей. С точки зрения накопленного опыта и самосознания, планов на предстоящие годы. Особенно это важно, если детище – это популярный гриль-бар, за первую пятилетку сумевший стать любимцем всего города.

Гриль-бар "ШашлыкоFF" настроен на великое торжество в честь своего пятилетнего юбилея в 2019 году.

"ШашлыкоFF" – именинник необычный. В гости к нему нужно приходить без подарков – но с сюрпризами непременно уйдете вы.

Что вас ждет на праздновании пятилетия гриль-бара?

Как всегда, уютная атмосфера без пафоса, но в стильном и насыщенном яркими теплыми цветами интерьере. С внимательным и доброжелательным персоналом. Вы увидите, как жарится мясо, и почувствуете его запах – в этом фишка "ШашлыкоFF", готовящего угощения для своих гостей из охлажденного мяса высочайшего качества на открытых углях.

Вы найдете именно то блюдо, которое утолит голод и эстетические пожелания. Шашлычный ассортимент на любой вкус и любую компанию насчитывает порядка 20 позиций: от нежного мяса под "аккомпанемент" свежих овощей для одного гостя до метрового шашлыка для шумного застолья с друзьями. Также в меню салаты, супы, гарниры, соусы, большая алкогольная карта.

Фото: https://vk.com/shashlikoff_barnaul

На дне рождения должно быть не только вкусно, но и весело! Именно поэтому именинник устраивает своим гостям сюрпризы и вручает приятные подарки. Весь август в своем аккаунте Instagram гриль-бар "ШашлыкоFF" размещает промокоды. Найти их несложно. Но именно они станут своего рода проводниками к подаркам от юбиляра.

5 лет стремительно растущему и развивающемуся гриль-бару "ШашлыкоFF" – это веский повод отлично провести время, насытиться неповторимыми впечатлениями и изысканной кухней.

Гриль-бар "ШашлыкоFF"

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