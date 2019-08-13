Барнаульский парк отдыха "Центральный" будет отремонтирован в ближайшие три года за счет средств частного инвестора. Об этом в очередном выпуске программы "На первом плане. Барнаул" рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков.

Парк "Центральный" является памятником истории, что накладывает определенные ограничения. Городским властям потребовалось время на согласование работ. В этом году на реконструкцию потратят 11 миллионов рублей, половина – из городского бюджета.

Уже практически достроена новая сцена, гримерка, а также заменены все коммуникации. Полностью завершить работы планируется до 30 августа.

Также за счет средств частного инвестора модернизированы многие аттракционы, появилось новое кафе. Валерий Паршков добавил, что за три года парк будет полностью обновлен. В мэрии не называют, какая компания вкладывает деньги в этот объект. Летом 2018 года проходили переговоры с волгоградской фирмой ООО "Парк", которая занималась строительством футбольного парка к чемпионату мира. Однако официально о подписании соглашения с инвестором городские власти говорить не стали.