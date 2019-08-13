Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Ветеран Великой Отечественной войны, узница фашистских концлагерей Надежда Георгиевна Мордовцева отметила 100-летний юбилей в понедельник, 12 августа. В числе гостей на ее дне рождения были губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава алтайского парламента Александр Романенко, глава Барнаула Сергей Дугин и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

Поздравления Надежда Георгиевна принимала в музее "Город": несмотря на столь уважительный возраст, ветеран продолжает вести активный образ жизни.

Надежда Мордовцева родилась в 1919 году в Косихе. Когда началась война, она добровольцем ушла на фронт. Получила серьезное ранение и попала в плен. После этого три года провела в фашистских концлагерях. Освободили ее советские войска в апреле 1945 года.

"Думала, все, сломит это меня, не доживу, не дождусь победы. Смогла, – вспоминает ветеран. – Знаете, Великая Отечественная война расставила все по своим местам, определила, кто есть кто. И слава тем, кто не сдавался, не предавал, а проливал кровь и сложил головы там, на передовой".

После войны Мордовцева 40 лет проработала учителем начальных классов.

За многолетний плодотворный труд и активное участие в ветеранском движении края в день рождения Надежду Георгиевну наградили орденом "За заслуги в ветеранском движении".