Жители Алтайского края стали реже переезжать в другие регионы РФ

Алтайский край за первое полугодие 2019 года покинули 16382 местных жителя (за аналогичный период 2018-го – 17803), сообщает Алтайкрайстат.

Из других стран и субъектов РФ на постоянное место жительство в край перебрались 15818 человек (в 2018-м – 15319). Таким образом, наблюдается миграционное снижение на 564 человека (в 2018-м – 2484).

Из любопытных тенденций можно выделить тот факт, что в регион стали чаще перебираться на ПМЖ граждане других стран. В Алтайский край из-за рубежа мигрировали 6278 человек (в 2018-м – 5545), из них 6006 представляют страны ближнего зарубежья (в 2018-м – 5219).

В обратном направлении поток мигрантов уменьшился. Так, с января по июнь 2019 года за границу перебрались 4170 граждан, ранее составлявших население Алтайского края. В то время как в 2018-м этот показатель составлял 4542 человека.

Большинство из них выбрало в качестве нового "дома" государства СНГ: в 2019-м – 3887, в 2018-м – 4167. Из этого следует, что за рассматриваемый период миграционный прирост с зарубежными государствами составил 2108 граждан, в то время как годом ранее – 1003 человека.

В то же время отмечается высокое количество местных жителей, перебравшихся в другие регионы России, – 12212 граждан (в 2018-м – 13261). Из других субъектов РФ в Алтайский край переехали 9540 человек (в 2018-м – 9774). Таким образом, за счет межрегиональной миграции Алтай с января по июнь потерял 2672 гражданина (в 2018-м – 3487).