С датчиками дождя, камерами и обогревом, закаленные и ламинированные, защищающие от ультрафиолета и покрытые ионами серебра – каких только вариантов нет сегодня среди изготовленных по современным технологиям автомобильных стекол. Однако главное требование, предъявляемое к ним, осталось прежним – это обеспечение безопасности водителя и пассажиров. Автостеклам необходимо постоянно "держать удар", и если вдруг они повреждаются, что случается на дороге нередко, ездить с таким дефектом рискованно.

В эфире "Наше радио" в Барнауле побывала Ксения Васильева, руководитель установочного центра компании "Автотрейд", открытие которого в нашем городе состоялось 1 августа. Эта хрупкая девушка ответила на весьма не женские вопросы – куда обратиться, чтобы быстро и качественно заменить автостекло, в каких случаях можно обойтись недорогим ремонтом и почему опасно менять стекла в "СТО дяди Пети".

– Ксения Сергеевна, название компании – "Автотрейд" – подразумевает ее связь с автомобилями. Расскажите, чем именно занимается ваша организация?

– Компания "Автотрейд" работает на рынке уже более 20 лет, являясь крупнейшим поставщиком всемирно известных брендов автомобильных запчастей, удовлетворяя любые потребности розничных клиентов, СТО и автомагазинов. Одно из главных направлений работы компании – продажа и установка автомобильных стекол, а основные приоритеты – оперативность, качество и взвешенная ценовая политика. Более 30 наших установочных центров расположены в 23 городах России, среди которых – Новосибирск, Томск, Кемерово, а с 1 августа – и Барнаул. В ассортименте представлены как автостекла под нашим собственным брендом – SPG (Sat Premium Glass)*, так и всемирно известного концерна XINYI HOLDINGS LIMITED*, выпускаемые под брендом XYG* (в простонародье КСИГ).

– Где можно найти вас в нашем городе?

– В Барнауле наш установочный центр находится по адресу 3-й Балтийский проезд, 8. Для вашего удобства мы предоставляем онлайн-сервис по подбору стекол на нашем сайте www.autosteklo.ru, где вы можете выбрать необходимое вам стекло, уточнить его стоимость и наличие. Также вы можете позвонить по телефону 560-360 и получить скидку 2% на автостекло. Работаем мы с понедельника по пятницу с 9 до 19, по выходным – с 10 до 17, без обеда.

– А вы устанавливаете стекла только на легковые автомобили?

– Нет, мы устанавливаем стекла на любые автомобили. Наша компания предлагает свыше 15 000 наименований стекол для автомобилей иностранного и отечественного производства – как легковых, так и грузовых. Наш ассортимент постоянно пополняется, поэтому мы можем предлагать стекла на весь модельный ряд автомобилей, в том числе свежих годов выпуска.

– Отлично! А в установочном центре только замена стекол происходит или возможен их ремонт? Слышала, есть такое словосочетание "заклеивать сколы" – что это?

– У нас есть такая услуга – ремонт сколов и трещин. Иногда характер повреждений стекол таков, что не требуется их полная замена и можно обойтись недорогим ремонтом. Дам совет, что нужно сделать, как только возникло повреждение: сразу же удалите грязь и заклейте место скотчем, чтобы трещина не расползалась еще больше и не забилась грязью. В дальнейшем это позволит произвести качественный ремонт с меньшей площадью и затратами и с наилучшим визуальным эффектом.

– То есть сделать трещину практически незаметной вполне реально?

– Да. Такой ремонт нам позволяют осуществлять современные технологии и профессиональный инструмент, которым мы пользуемся. Если появился скол, необходима промывка специальной жидкостью, а также заполнение большим количеством полимера, после чего происходит шлифовка. Стоимость данной услуги – от 100 рублей.

– Насчет ремонта понятно. А если стекло разбито вдребезги, то, конечно, мы едем менять его к вам в "Автотрейд". Есть какие-то другие поводы для замены стекол?

– Да, конечно есть. Здесь нужно напомнить о том, что основным предназначением автостекол, помимо защиты от контакта с внешней средой, является обеспечение безопасности пассажиров. Также лобовое стекло выполняет функцию элемента жесткости конструкции автомобиля: именно поэтому грамотно выполненная установка – это залог вашей безопасности. Поэтому не стоит оставлять без внимания любые повреждения стекол, особенно если они возникли со стороны обзора водителя. Помимо того, что такие дефекты будут отвлекать и даже раздражать во время управления транспортным средством, при регистрации в ГИБДД и при встрече с инспектором на дороге они также вызовут вопросы, так как не допускается управление автомобилем, где есть повреждения, препятствующие безопасному управлению. Автомобиль должен быть прежде всего комфортным и безопасным, как для водителя, так и для пассажиров, поэтому нужно содержать его стекла в порядке.

– Но почему я должна ехать менять стекла именно в "Автотрейд"? Чем вы отличаетесь от конкурентов?

– Во-первых, сразу скажу, что не стоит доверять установку стекла дилетантам вроде "дяди Пети" или "дяди Васи": только специалисты профессионально оборудованных установочных центров сделают это качественно и с гарантией.

В установочных центрах компании "Автотрейд" работают высококвалифицированные мастера-установщики, которые проходят специальную подготовку и строго соблюдают правила технологического процесса замены автостекла. В работе используются только профессиональные инструменты и современные материалы – благодаря этому замена осуществляется в минимальные сроки и с максимальным качеством.

Кроме того, мы даем гарантию 5 лет на установку, а стекла на большинство автомобилей у нас в наличии: их можно установить прямо сейчас, выбрав в онлайн-каталоге либо позвонив по телефону 560-360. У нас имеются стекла даже на редкие, раритетные автомобили, а если вы все-таки не нашли нужный вариант, мы доставим его из ближайшего филиала в кратчайшие сроки. Также в компании "Автотрейд" принимаются все формы оплаты, что очень удобно для клиентов.

– Любопытно, как вообще происходит замена стекол в вашем сервисном центре?

– После оформления документов на установку клиент заезжает в бокс установочного центра, затем происходит осмотр автомобиля мастером-приемщиком. Далее осматривается стекло – подходит ли по комплектации для этого транспортного средства. Затем идет защита уязвимых участков автомобиля: капот, крылья, панель приборов, пороги и сиденья накрываются специальными защитными чехлами. Производится демонтаж, и после нанесения специального клея устанавливается стекло. Клиенту даются рекомендации по эксплуатации автомобиля после замены стекла и гарантия на выполненную работу 5 лет.

– А какие-то минимальные сроки замены стекла можно назвать?

– По стандартам компании "Автотрейд" установка занимает от 45 минут. Для грузовых автомобилей – от 1 до 2 часов. Пока автомобиль находится в сервисном центре, клиент может провести время в комнате ожидания, выпить чашечку кофе или чая, посмотреть телевизор, воспользоваться бесплатным Wi-Fi*.

– Немаловажный вопрос – по поводу цен…

– Обычное стекло в зависимости от марки автомобиля стоит от 2500 рублей. Также у нас есть и специальные светоотражающие атермальные стекла марки SOLAR-X*, которые защищают от воздействия УФ-лучей и предупреждают нагрев салона: такие стекла стоят от 5000 рублей. Стоимость установки в профессиональном центре "Автотрейд" – от 900 рублей. В среднем за само стекло и его установку выходит 3500 рублей, а при обращении по телефону, напомню, мы всегда предоставляем скидку 2% на стекло.

Установочный центр "Автотрейд"

г. Барнаул, Балтийский 3-й проезд, д. 8

Часы работы:

пн-пт: с 09:00 до 19:00

сб-вс: с 10:00 до 17:00

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*ЭсПиДжи (САТ Премиум Гласс), Ксиньи Холдинг Лимитед, ИксУайДжи, Солар-Икс, вай-фай — прим. ред.