МВД: обвиненный в избиении девушки полицейский не виноват

Сергей Цыплаков не причастен к удару по животу девушке во время задержания на митинге 10 августа, заявили в ГУ МВД России по Москве.

"Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", — подчеркнула пресс-служба главка.

В полиции заявили, что по факту "применения физической силы" к москвичке во время несогласованной акции проводится проверка.

"Виновные лица будут привлечены к ответственности", — пообещали в ведомстве.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой омоновец без видимой причины бьет по животу задержанную девушку, которая даже не могла защититься от удара, так как ее за руки держали полицейские.

Перед ударом он выронил дубинку, что и могло стать причиной агрессии, считает активистка Дарья Сосновская – та самая пострадавшая. После этого она обратилась сначала в больницу, а затем в следственный комитет – с призывом наказать виновного.

Затем издание Baza назвало имя полицейского, который, со слов его коллег, и ударил Сосновскую – сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. По информации СМИ, он отказался отвечать на вопросы журналистов в социальной сети, а затем и вовсе переименовал свой аккаунт и удалил с него свои фотографии.