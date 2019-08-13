Избирком Республики Алтай утвердил список кандидатов в депутаты Госсобрания, сообщают "Новости Горного Алтая".

В общей сложности на 30 мест по одномандатным округам претендуют 193 человека. Большинство из них представляет политические партии, но есть 40 самовыдвиженцев. В регистрации отказано 35 кандидатам.

Еще 11 мест в региональном парламенте будут определены по партийным спискам.

Напомним, в единый день голосования также пройдут выборы главы Республики Алтай. В избирательном бюллетене будут следующие кандидаты: Виктор Ромашкин, Дмитрий Софронов и Олег Хорохордин.

Леониду Ефимову, Михаилу Соловьеву, Мергену Теркину, Александру Транову и Александру Чеконову отказано в возможности баллотироваться на этот пост.