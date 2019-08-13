Земляные работы при прокладке коммуникаций к зданию за пределами новосибирского аэропорта "Толмачево" едва не закончились трагедией.

Как сообщает региональное СУ СКР, 12 августа рабочие занимались расчисткой траншеи, когда на них обвалился грунт со стен.

К счастью, обошлось без жертв. Четырех мужчин осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося следователи проводят уголовно-процессуальную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности при проведении работ.