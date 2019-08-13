2,73 млн гектаров леса в труднодоступной местности пройдено действующими пожарами в России по данным на 12 августа, сообщает Авиалесоохрана.

Эти пожары никто не тушит из-за их удаленности от населенных пунктов и экономической нецелесообразности. Но за их распространением постоянно наблюдают из космоса.

Наибольшая площадь таких лесов охвачена пламенем в Красноярском крае (миллион гектаров), Якутии (880 тысяч га) и Иркутской области (619 тысяч га).

"По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", — уточняет ведомство.

Наиболее масштабные работы по тушению лесных пожаров развернулась в Иркутской области и Красноярском крае. В первом случае ликвидируют 79 пожаров на площади 146 тысяч гектаров, во втором – 71 возгорание на площади 126 тысяч гектаров.

Напомним, сибиряки записывали видеообращения, собирали подписи под петицией и устраивали пикеты с требованием ввести режим ЧС и потушить пожары в Сибири, которые отравляют гражданам воздух.

В Барнауле даже фиксировалось превышение допустимых нормативов по содержанию в воздухе продуктов горения.

По приказу президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров подключили авиацию Минобороны.

Против красноярских чиновников возбудили уголовное дело из-за непринятых мер реагирования в ситуации, когда пожары только начинали разгораться.