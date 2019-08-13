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АлтГТУ приглашает получить экономическое образование

, ИА "Амител"
Преимуществом вуза является обучение, ориентированное на практику

В институте экономики и управления Алтайского государственного технического университета ведут набор на направления подготовки "Экономика" (профиль "Цифровые финансы"), "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент), "Государственное и муниципальное управление" и на специальность "Экономическая безопасность" (специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"). Факультет информационных технологий приглашает получить образование по направлению подготовки "Бизнес-информатика" (профиль "Цифровая экономика"). Стоимость обучения на первом курсе составит 93 500 рублей, возможна посеместровая оплата.

Зачисление осуществляется на основании результатов ЕГЭ по математике (профильного уровня), обществознанию и русскому языку. Документы для поступления на обучение по очной форме принимаются до 28 августа 2019 года, на заочной – до 19 сентября.

В приемной комиссии университета напоминают, что при подаче заявления о приеме поступающие должны предоставить паспорт, оригинал или копию документа об образовании. Зачисление поступающих будет осуществляться после заключения договора об оказании платных образовательных услуг в два срока – 19 и 30 августа – в зависимости от даты внесения первого взноса по оплате.

Как отмечают в АлтГТУ, с первого года обучения студенты вовлекаются в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер. Практико-ориентированное обучение предоставляет большое преимущество для студентов на рынке труда.

Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29-07-29.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.08.2019 10:47
- гость -

зачем реклама такому супер пупер учебному образованию? недобор? никто не идет?

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13.08.2019 10:52
- гость -

скажите ну как технический вуз может обучать экономике... Еще бы медицинские специальности предложил...

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13.08.2019 10:57
- гость -

ну выучат чему нибудь за 100 тысяч, и никакой гарантии

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13.08.2019 11:00
!

в минобре новая метла, и новые веяния по оценке эффективности вуза, согласно им политеху жить 2-3 года осталось

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13.08.2019 11:11
- гость -

После Евстегнеева политех разворовывали со всех сторон, и загибали кому не лень. Один Коршунов чего стоит только. Университету не нужны такие специальности, инженеры это его стезя. Очень обидно наблюдать как его уничтожают, по другому не скажешь

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13.08.2019 11:20
Гость

Какие то жертвы ЕГЭ отписались, которых в ПТУ и то не взяли ???

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13.08.2019 11:25
- гость -


13.08.2019 11:20
Гость

А вас выгнали с курсов ясновидящих?

0  0
13.08.2019 11:25
- гость -

именно в Политехе родилась школа экономистов промышленных предприятий.
Именно выпускники Политеха успешно работают на предприятиях не только на должностях ИТР (что естественно), но и по экономическим специальностям.

0  0
13.08.2019 11:27
- гость -

кстати в политехе есть военка и студенты-экономисты могут получить военное образование с получением военного билета

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13.08.2019 11:29
- гость -

Если бы я в качестве проверяющего увидел чертежи студентов от руки - закрыл бы этот типаВУЗ без слов!

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13.08.2019 11:31
!


13.08.2019 11:25
- гость -

на каких предприятиях экономисты из полутеха работают? на тех которые банкротятся пачками и уже закрылись?

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13.08.2019 11:38
- гость -

Ну, нет у нас школы экономистов в стране! Нету! Бутафория.

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13.08.2019 12:14
- гость -

13.08.2019 11:29
- гость -
А за что бы закрыл? Я до 4 курса рисовал все чертежи от руки, последний курс мы в AutoCAD е рисовали и что?А ты знаешь что бы набить руку сколько нужно чертежей испоганить? Тут нужно компоновку сделать до того как начать весь чертеж рисовать что бы пустых мест не оставалось и чертеж был гармоничным. А в программе сейчас работаю, и считаю что и дурак нарисует все что захочет, без художественных школ. Масштаб изменил и воткнул ума большого не надо. У старых инженеров рука так набита что он любым шрифтом в линию выведет примечание-залюбуешься! Или вам это не надо? разучились рисовать писать и гордитесь этим? На строительной площадке на коленке чертеж нарисовал и согласовал. Все баста! А вы в офис бежите, месяцами ждешь согласованный чертежик после того как все построено.

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