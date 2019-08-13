В институте экономики и управления Алтайского государственного технического университета ведут набор на направления подготовки "Экономика" (профиль "Цифровые финансы"), "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент), "Государственное и муниципальное управление" и на специальность "Экономическая безопасность" (специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"). Факультет информационных технологий приглашает получить образование по направлению подготовки "Бизнес-информатика" (профиль "Цифровая экономика"). Стоимость обучения на первом курсе составит 93 500 рублей, возможна посеместровая оплата.
Зачисление осуществляется на основании результатов ЕГЭ по математике (профильного уровня), обществознанию и русскому языку. Документы для поступления на обучение по очной форме принимаются до 28 августа 2019 года, на заочной – до 19 сентября.
В приемной комиссии университета напоминают, что при подаче заявления о приеме поступающие должны предоставить паспорт, оригинал или копию документа об образовании. Зачисление поступающих будет осуществляться после заключения договора об оказании платных образовательных услуг в два срока – 19 и 30 августа – в зависимости от даты внесения первого взноса по оплате.
Как отмечают в АлтГТУ, с первого года обучения студенты вовлекаются в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер. Практико-ориентированное обучение предоставляет большое преимущество для студентов на рынке труда.
Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29-07-29.
Комментарии
зачем реклама такому супер пупер учебному образованию? недобор? никто не идет?
скажите ну как технический вуз может обучать экономике... Еще бы медицинские специальности предложил...
ну выучат чему нибудь за 100 тысяч, и никакой гарантии
в минобре новая метла, и новые веяния по оценке эффективности вуза, согласно им политеху жить 2-3 года осталось
После Евстегнеева политех разворовывали со всех сторон, и загибали кому не лень. Один Коршунов чего стоит только. Университету не нужны такие специальности, инженеры это его стезя. Очень обидно наблюдать как его уничтожают, по другому не скажешь
Какие то жертвы ЕГЭ отписались, которых в ПТУ и то не взяли ???
13.08.2019 11:20
Гость
А вас выгнали с курсов ясновидящих?
именно в Политехе родилась школа экономистов промышленных предприятий.
Именно выпускники Политеха успешно работают на предприятиях не только на должностях ИТР (что естественно), но и по экономическим специальностям.
кстати в политехе есть военка и студенты-экономисты могут получить военное образование с получением военного билета
Если бы я в качестве проверяющего увидел чертежи студентов от руки - закрыл бы этот типаВУЗ без слов!
13.08.2019 11:25
- гость -
на каких предприятиях экономисты из полутеха работают? на тех которые банкротятся пачками и уже закрылись?
Ну, нет у нас школы экономистов в стране! Нету! Бутафория.
13.08.2019 11:29
- гость -
А за что бы закрыл? Я до 4 курса рисовал все чертежи от руки, последний курс мы в AutoCAD е рисовали и что?А ты знаешь что бы набить руку сколько нужно чертежей испоганить? Тут нужно компоновку сделать до того как начать весь чертеж рисовать что бы пустых мест не оставалось и чертеж был гармоничным. А в программе сейчас работаю, и считаю что и дурак нарисует все что захочет, без художественных школ. Масштаб изменил и воткнул ума большого не надо. У старых инженеров рука так набита что он любым шрифтом в линию выведет примечание-залюбуешься! Или вам это не надо? разучились рисовать писать и гордитесь этим? На строительной площадке на коленке чертеж нарисовал и согласовал. Все баста! А вы в офис бежите, месяцами ждешь согласованный чертежик после того как все построено.