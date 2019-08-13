В институте экономики и управления Алтайского государственного технического университета ведут набор на направления подготовки "Экономика" (профиль "Цифровые финансы"), "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент), "Государственное и муниципальное управление" и на специальность "Экономическая безопасность" (специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"). Факультет информационных технологий приглашает получить образование по направлению подготовки "Бизнес-информатика" (профиль "Цифровая экономика"). Стоимость обучения на первом курсе составит 93 500 рублей, возможна посеместровая оплата.

Зачисление осуществляется на основании результатов ЕГЭ по математике (профильного уровня), обществознанию и русскому языку. Документы для поступления на обучение по очной форме принимаются до 28 августа 2019 года, на заочной – до 19 сентября.

В приемной комиссии университета напоминают, что при подаче заявления о приеме поступающие должны предоставить паспорт, оригинал или копию документа об образовании. Зачисление поступающих будет осуществляться после заключения договора об оказании платных образовательных услуг в два срока – 19 и 30 августа – в зависимости от даты внесения первого взноса по оплате.

Как отмечают в АлтГТУ, с первого года обучения студенты вовлекаются в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер. Практико-ориентированное обучение предоставляет большое преимущество для студентов на рынке труда.

Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29-07-29.